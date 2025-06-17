Kayserispor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile Anlaştı

Kayserispor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yolları ayırdıktan sonra Alman teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık bir anlaşma sağladı. Gisdol, 21 Haziran'da Kayseri'de resmi imzayı atacak.

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, 21 Haziran'da Kayseri'de olacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik direktörüne kavuşuyor. Sergej Jakirovic ile karşılıklı yolların ayrılmasının ardından alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağladı. 56 yaşındaki teknik adam Gisdol, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü Kayseri'ye gelerek resmi imzayı atacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir

Rusya'dan İsrail-İran çatışmaları için korkunç uyarı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sette öfke patlaması! Final sahnesi çekilirken ortalık karıştı

Star TV setinde olay çıktı! Ünlü oyuncudan küfür yağmuru
Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni Beyaz Saray'da topluyor

G-7 zirvesini terk eden Trump acil toplantı çağrısı yaptı
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...

"Kimsenin efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise..."
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.