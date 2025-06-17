Kayserispor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile Anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yolları ayırdıktan sonra Alman teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık bir anlaşma sağladı. Gisdol, 21 Haziran'da Kayseri'de resmi imzayı atacak.
Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, 21 Haziran'da Kayseri'de olacak.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik direktörüne kavuşuyor. Sergej Jakirovic ile karşılıklı yolların ayrılmasının ardından alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağladı. 56 yaşındaki teknik adam Gisdol, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü Kayseri'ye gelerek resmi imzayı atacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor