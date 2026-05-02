Kayserispor'a tarihi ceza

Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan 2 milyon 10 Bin TL'lik ceza geldi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor-Rizespor maçına yaşananlardan dolayı sarı kırmızılı kulübe ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübünün, 25.04.2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 960.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 210.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor kulübüne pankart cezası da verildi. PFDK kararına göre; Kayserispor-Rizespor maçında Kayserispor Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000 TL para cezası uygun görüldü. - KAYSERİ

