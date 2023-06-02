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Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber

Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un cezasını onadı. Sarı-kırmızılı kulübün 3 puanı silindi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un cezasını onadı. Sarı-kırmızılı kulübün 3 puanı silindi.

Tahkim Kurulu'ndan Kayserispor'a kötü haber geldi. Kurul, Kayserispor'un 3 puanını silinmesini onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp lisan kurulu tarafından eksikliklerini tamamlayamadığı gerekçesiyle 3 puan cezası verilen Kayserispor'un cezası onandı. Federasyondan bugün yapılan açıklamada sarı-kırmızlı kulübün itirazını reddedildiği ve 3 puan silme cezasının onandığı duyuruldu. Süper Lig'de mücadele veren ve 36 hafta sonrasında 49 puan toplayan sarı-kırmızılıların puanı 46'a düşürüldü.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Kayserispor'un yanı sıra alt liglerdeki, Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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