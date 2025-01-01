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Kayserispor'a Ceza Yağdı: Toplam 1.984.500 TL

Kayserispor'a Ceza Yağdı: Toplam 1.984.500 TL
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Kayserispor, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 7 ceza aldı. En büyük ceza ise Galatasaray maçında yaşanan olaylardan dolayı kesildi.

Kayserispor, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 7 kez ceza aldı. Sarı Kırmızılılara toplam 1 milyon 984 bin 500 TL para cezası verildi.

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada 16 müsabakaya çıkan Kayserispor, 7 maç sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'dan ceza aldı. En fazla cezayı Galatasaray maçında yaşanan olaylardan ötürü alan Kayserispor'a toplam 1 milyon 984 bin 500 TL ceza kesildi.

Ligin 2. haftasında oynanan Sivasspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252 bin TL ceza alan Kayserispor, Trabzonspor ile deplasmanda oynanan müsabakada teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58 bin 500 TL cezaya maruz kaldı. Kayseri'de oynanan Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336 bin TL ceza alan Kayserispor, Adana Demirspor ile sahasında oynadığı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL'lik ceza ile karşı karşıya kaldı. PFDK, Kayserispor-Fenerbahçe maçında sarı kırmızılı taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 90 bin TL, toplam 258 bin TL ceza kesti. Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada hakem tarafından kırmızı kart ile oyun dışı bırakılan Kayserispor teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 58 bin 500 TL ceza geldi.

En çok ceza Galatasaray maçında

Kayserispor, 2024-2025 sezonunda en büyük cezayı Galatasaray maçında yaşanan olaylardan ötürü aldı. PFDK, bu maçta Kayserispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336 bin TL, tribünlere kapasitenin üzerinde seyirci alınmasından dolayı 360 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 157 bin 500 TL olmak üzere toplam 853 bin 500 TL ceza verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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