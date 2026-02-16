Haberler

Kayserispor 5 maç sonra puan aldı

Kayserispor 5 maç sonra puan aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta puan alamazken, Göztepe ile 0-0 berabere kalarak 5 maçlık puansızlık serisini sonlandırdı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 5 maç sonra puan almayı başardı.

Süper Lig'de iyi günler geçirmeyen Kayserispor, haftalar sonra puan almayı başardı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 müsabakayı kaybeden sarı-kırmızılılar, Göztepe ile deplasmanda oynadığı müsabakadan puanla ayrıldı. 0-0 sona eren maç neticesinde hanesine 1 puan yazdıran Kayserispor, 17. sırada kaldı.

Kayserispor'un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

Beşiktaş-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Başakşehir 0-3

Galatasaray-Kayserispor 4-0

Kayserispor-Kocaelispor 1-2

Göztepe-Kayserispor 0-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

2 kadın polisi, kalabalık grubun elinden binbir güçlükle aldılar
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif

2016'da boşanmışlardı, şampiyon kalecinin eşine ahlaksız teklif
Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar

Bu takımı kim durduracak? Gelene geçene 4 atıyorlar
Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Putin fena köşeye sıkıştı: O bir katil, derhal hesap vermeli
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı