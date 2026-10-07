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Kayserispor, 2026-2027 sezonu için kriterleri tamamlayıp Ulusal Kulüp Lisansını aldı.

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Kayserispor, 2026-2027 sezonu için kriterleri tamamlayıp Ulusal Kulüp Lisansını aldı.
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Kulüp Lisans Kurulu'nun değerlendirmesi sonucu Kayserispor'un 2026-2027 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı aldığı kulübe tebliğ edildi. 1. Lig'de Bandırmaspor ve Bursaspor ile lisans alan üç kulüpten biri olan Kayserispor, sportif, altyapı, hukuki ve mali kriterleri tamamladı.

1. Lig'de mücadele eden Kayserispor Kulübü, 2026-2027 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.

Kayserispor Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, Kayserisporumuzun 2026-2027 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandığı, Kulübümüze tebliğ edilmiştir. 1. Lig'de mücadele eden kulüpler arasında Bandırmaspor, Bursaspor ve Kayserispor Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan üç kulüp olmuştur. Kulübümüz, lisanslama süreci kapsamında aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yerine getirerek süreci başarıyla tamamlamıştır. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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