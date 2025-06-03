Kayserispor 2024-2025 Sezonunu 13. Sırada Tamamladı

Kayserispor 2024-2025 Sezonunu 13. Sırada Tamamladı
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Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Kayserispor, toplam 45 puan toplayarak ligin 13. sırasında yer aldı. İlk yarıda zorlanan sarı kırmızılı ekip, ikinci yarıda gösterdiği performansla küme düşme hattının üzerinde kaldı.

Kayserispor, Süper Lig 2024-2025 sezonunu 13. sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar 38 haftada 45 puan topladı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi. Ligin ilk yarısında hiç de iyi performans sergileyemeyen ve puan tablosunun alt sıralarında yer alan Kayserispor, ikinci yarıda gösterdiği performans ile hedefe ulaşmayı bildi. 38 hafta süren sezonda 36 müsabakaya çıkan ve 11 galibiyet 12 beraberlik 13 yenilgi alan Kayserispor, 45 puan topladı. Küme düşme hattının üzerinde 13. sırada sezonu tamamlayan sarı kırmızılı ekip, önümüzdeki sezon da Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek. Kayserispor, 8 kez sahasında kazanırken 3 kez de deplasman galibiyeti elde etti. 5 kez sahasında 7 kez de deplasmanda berabere kalan sarı kırmızılılar, 5 kez sahasında 8 kez de deplasmanda olmak üzere 13 kez de sahadan puansız ayrıldı. Kayserispor'un 2024-2025 sezonunda oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Sivasspor (1-2, 2-5)

Konyaspor-Kayserispor (0-0, 2-3)

Kayserispor-Eyüpspor (2-2, 1-1)

Trabzonspor-Kayserispor (2-2, 0-0)

Göztepe-Kayserispor (3-0, 0-1)

Kayserispor-Beşiktaş (0-3, 0-2)

Başakşehir-Kayserispor (1-1, 1-3)

Kayserispor-Gaziantep FK (2-2, 0-1)

Hatayspor-Kayserispor (0-1, 0-5)

Kayserispor-Adana DS (0-0, 0-2)

Kasımpaşa-Kayserispor (1-2, 0-1)

Kayserispor-Fenerbahçe (2-6, 3-3)

Ç.Rizespor-Kayserispor (3-0, 0-1)

Kayserispor-Alanyaspor (2-0, 1-1)

Antalyaspor-Kayserispor (2-0, 1-3)

Kayserispor-Galatasaray (1-5, 0-3)

Bodrumspor-Kayserispor (1-1, 1-1)

Kayserispor-Samsunspor (0-1, 1-2) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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