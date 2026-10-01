Kayserispor, 19 puanla lider girdiği milli arada çalışmalarına başladı

1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor'da milli arada çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Metro Holding Kayserispor, milli ara öncesi çıktığı 8 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve milli araya averajla lider girdi. İç Anadolu ekibinde futbolculara milli ara nedeniyle 5 gün izin verilmişti. Sarı- kırmızılı takım dün kulüp tesislerinde toplanarak hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı