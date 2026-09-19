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Kayserispor, 16 puanla lider olarak Mardin 1969 Spor deplasmanına gidiyor

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Kayserispor, 16 puanla lider olarak Mardin 1969 Spor deplasmanına gidiyor
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Kayserispor, 8'inci haftada deplasmanda oynayacağı Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı. İlk 7 haftada 16 puanla lider olan sarı-kırmızılılar, Mardin'e hareket etti.

1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 8'inci haftada deplasmanda oynayacağı Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan sarı-kırmızılılar ilk 7 haftada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 16 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Ligin 7'nci haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılı futbolculara zorlu mücadele sonrası 2 gün izin verildi. İç Anadolu ekibi perşembe günü kulüp tesislerinde toplanarak yarın saat 20.00'de oynayacağı Mardin 1969 Spor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip bugün yaptığı antrenmanla da karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışması ile sona erdi. İç Anadolu ekibi Mardin'e hareket ederek karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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