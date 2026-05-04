Kayserispor 12.kez berabere kaldı

Kayserispor, Süper Lig'de kritik haftalara girilirken puan kayıplarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, ligin 32. haftası itibarıyla 12. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Geride kalan 32 maçta yalnızca 5 galibiyet alabilen Kayserispor, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 27 puanda kaldı. Attığı 24 gole karşılık kalesinde 58 gol gören ekip, -34 averajla düşme hattında 17. sırada yer alıyor. Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor için özellikle beraberliklerin galibiyete çevrilememesi en büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Sarı kırmızılılar, kalan 2 haftada Alanyaspor ile deplasmanda, Konyaspor ile sahasında karşılaşıp sezonu tamamlayacak. - KAYSERİ

