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Kayserispor, 10 Ekim'de Manisa FK'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor

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Kayserispor, 10 Ekim'de Manisa FK'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor
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Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 10 Ekim Cumartesi saat 19.00'da sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 9'uncu haftada sahasında karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'de sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, önceki gün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başlarken, öğle saatlerinde yapılan antrenmanla da karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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