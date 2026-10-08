Haberler

Kayserispor, 10 Ekim'de Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, 10 Ekim'de Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 10 Ekim Cumartesi saat 19.00'da sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

1'İNCİ Lig ekiplerinden Kayserispor, 9'uncu haftada sahasında karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Metro Holding Kayserispor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'de sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atilla Gerin yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. İç Anadolu ekibi yarın yapacağı taktik antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 139 sitede yayınlandı.
LBank SPK’yı tanımıyor: İzinsiz faaliyetlere rağmen Türkiye’de milyar dolarlık işlem hacmi

İzinsiz faaliyetlere rağmen Türkiye’de milyar dolarlık işlem hacmi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu

2 gündür okula gitmiyordu! Liseli kızın evine girenler kabusu yaşadı
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren tartışmayı yeniden açtı

2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi

2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı

Zihinsel engelli kız sinir krizi geçirince korkunç gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti

Çöken binadan bir acı haber daha
Filistin'den İsrail'e ağır suçlama: 74 bin ölü, ateşkes de durduramadı

Dünyanın konuştuğu savaşta kan donduran bilanço! En acı detay...
Fon soruşturması belediyeye uzandı! Müdür apar topar görevden alındı

Fon soruşturması belediyeye uzandı! Müdür apar topar görevden alındı