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Kayserispor 1. Lig'de 8. haftayı 19 puanla averajla lider olarak tamamladı

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Kayserispor 1. Lig'de 8. haftayı 19 puanla averajla lider olarak tamamladı
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Kayserispor, 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda tek golle kazandığı maçın ardından 19 puana ulaşarak averajla liderlik koltuğunu korudu. Sarı kırmızılılar, Batman Petrolspor ve Iğdır FK'nin puan kaybettiği haftada milli araya lider girdi.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Mardin 1969 Spor galibiyetinin ardından 1. Lig'de 8. haftayı lider tamamladı.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Ligin 8. hafta maçında deplasmanda 3 puanı tek golle alan sarı kırmızılılar, zirvedeki yerini korudu. Batman Petrolspor ve Iğdır FK'nin puan kaybı yaşadığı haftada Mardin 1969 Spor'u mağlup eden Kayserispor, 19 puana ulaşarak, averajla haftayı lider olarak kapattı. Lige verilen milli araya lider olarak giren sarı kırmızılı takımda keyifler yerinde.

Kayserispor, 8. hafta sonunda 8 maçta topladığı 19 puanla 1. sırada yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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