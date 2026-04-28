Kayserili sporcu Türkiye rekoru kırarak olimpiyat barajını aştı

Kayserili sporcu Hatice Güçlü ; Fas'ın Rabat şehrinde yapılan Para Atletizm Grand Prix Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları barajını geçti.

Para Atletizm Grand Prix Şampiyonası, Fas'ın Rabat şehrinde gerçekleştirildi. 57 ülkeden 439 elit atletin mücadele ettiği yarışmada Kayserili sporcu Hatice Güçlü, 1500 metrede 4.46.73'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları barajını geçti ve 3. oldu. - KAYSERİ

