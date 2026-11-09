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Kayserili sporcu Büşra Öztürk görme engelliler satrançta Türkiye şampiyonu oldu

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Kayserili sporcu Büşra Öztürk görme engelliler satrançta Türkiye şampiyonu oldu
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2026 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası, Mersin'in Silifke ilçesinde 110 sporcunun katılımıyla 9 tur üzerinden oynandı. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Büşra Öztürk, bayanlarda Türkiye şampiyonu oldu.

2026 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona ererken Kayserili sporcu Büşra Öztürk, Türkiye Şampiyonu oldu.

2026 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası, 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi. 110 sporcunun katıldığı ve 9 tur üzerinden oynanan müsabakalar sonunda Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü'ne bağlı lisanslı sporcu Büşra Öztürk, bayanlarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Murat Atmaca; her branşta birincilikle Kayseri'nin adına yakışır çalışmalar yapıldığını ve bu doğrultuda görme engelliler sporunu ön plana çıkarmak, herhangi bir engellinin evine bağlı kalmadan bağımsız hareket edebilmesi ve engellilerin spor yapabilmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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