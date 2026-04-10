Kayserili raketler Bulgaristan'da madalyaları topladı

Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde düzenlenen Bulgarian U15 İnternational 2026 Badminton Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcular önemli derecelere imza attı.

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları Yağmur Koçak, Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetçi Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde düzenlenen Bulgarian U15 İnternational 2026 Badminton Şampiyonası'nda ülkemize altın ve bronz madalya kazandırdı. Bulgarian U15 İnternational 2026 Badminton Şampiyonası 06 - 09 Nisan 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde düzenlendi. Şampiyonada Kayseri'yi ve ülkemizi temsil eden Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları Yağmur Koçak tek kadınlar kategorisinde şampiyon, karışık çiflter kategorisinde ise Erzincan'dan partneri Kağan Erçetin ile birlikte şampiyon oldu. Yine Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor kulübü sporcularından Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetçi çift erkekler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yayımlanan mesaj ile sporcular ile antrenörleri Barış Boyar ve Murat Çohantimur'u tebrik edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
