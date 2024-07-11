Kayserili Milli Yüzücüler Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Yaklaşık 10 yıldır birlikte antrenman yapan Kayserili milli yüzücüler Ahmet Burak Işık ve Muhammed Yusuf Özden, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 5 madalya kazanarak milli takımın başarısına büyük katkı sağladı.

Türkiye Gençler Milli Yüzme Takımı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 2-7 Temmuz'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamladı.

Sporculardan Ahmet Burak Işık, erkekler 400 metrede 9 yıllık Türkiye rekorunu kırarak, dikkatleri üzerine çekti.

Işık, 400 metre serbest finalindeki 3: 48.53'lük derecesiyle 2015 yılında Nezir Karap'a ait 3: 50.07'lik Türkiye rekorunu kırarak Avrupa ikincisi oldu.

Erkekler 200 metre serbestte de Avrupa ikincisi olan Işık, milli takımın Avrupa üçüncüsü olduğu 4x200 metre bayrak yarışında da takımdaki yerini aldı.

Kayserili diğer milli sporcu Muhammed Yusuf Özden ise erkekler 800 metrede Avrupa ikincisi, 1500 metrede de Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli takımın derecelerinin yarısına imza atan Kayserili sporcular Işık ve Özden, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası için 16-17 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek milli takım seçmelerinin hazırlıklarına başladı.

"Milli takıma seçileceğimize inanıyorum"

Ahmet Burak Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na ikinci kez katıldığını söyledi.

Tecrübe kazandığı şampiyonada iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Işık, "Tabii ki de heyecanlıydım ama ikinci kez katıldığım için tecrübeliydim. 11 ay boyunca bu şampiyonaya hazırlanmıştım. Güzel bir atmosfer vardı. 9 yıllık Türkiye rekorunu kırdığım için mutluyum. İlk gün iyi bir yarış çıkararak 200 metre serbestte ikinci oldum. Daha sonra 4x200 bayrakta takım olarak üçüncü olduk. 400 metre serbestte ise 9 yıllık rekoru kırdım." diye konuştu.

Işık, Türkiye rekorunu daha önce birkaç kez saliselerle kaçırdığını, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na giderken bu rekoru kırmayı hayal ettiğini kaydetti.

Sezonun devam ettiğini dile getiren Işık, "Hep bir sonraki yarış için konsantre oluyoruz. Şimdi önümüzde Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası için milli takım seçmeleri var. Bu seçmeler için çok kısa bir zamanımız var. Biz orada elimizden geleni yapıp milli takıma seçileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Muhammed Yusuf Özden ise Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettiklerini ve milli takım olarak 10 madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda da milli formayı taşımak istediğini vurgulayan Özden, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

"2028 Los Angeles Olimpiyatları için planlarımızı yapmaya başladık"

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi yüzme başantrenörü Ali Özmen ise Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nın kendileri açısından başarılı geçtiğini söyledi.

Bu yarışın planlarını bir yıl önceden yapmaya başladıklarının altını çizen Özmen, "Ahmet Burak Işık ile rekoru konuşmuştuk. Çok şükür planlarımız işe yaradı ve sporcumuz 9 yıllık rekoru kırdı. 2028 Los Angeles Olimpiyatları için de planlarımızı yapmaya başladık. Bu iki sporcuyu olimpiyatlarda göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.