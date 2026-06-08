Kayserili Judocu Sarıkaya Balkan İkincisi oldu

Kuzey Makedonya'da düzenlenen U14 Balkan Judo Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Kayserili Selda Beren Sarıkaya, şampiyonayı Balkan ikincisi olarak tamamladı.

Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen U14 Balkan Judo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcu Selda Beren Sarıkaya, başarılı performansıyla önemli bir derece elde etti. Ay yıldızlı forma altında tatamiye çıkan genç sporcu; zorlu rakiplerini geride bırakarak Balkan ikinciliğine uzandı ve Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcu Selda Beren Sarıkaya ve Antrenörü Muhammed Çağrı Yılmaz tebrik edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı