Kayserili Jimnastikçiler Budapeşte'de 4 Madalya Kazandı

Kayserili Jimnastikçiler Budapeşte'de 4 Madalya Kazandı
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Kayseri TOHM Jimnastik sporcuları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 10th International Budapest Cup Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı. 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile büyük bir başarıya imza atan sporcular, Milli Takım antrenörleriyle birlikte ödüllendirildi.

Kayserili jimnastikçiler Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 10th International Budapest Cup Şampiyonası'nda 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri TOHM Jimnastik sporcuları 23-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 10th International Budapest Cup Şampiyonasında 2 gümüş, 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı. Şampiyonada Melih Dumlu ile Hüseyin Emir Cünedioğlu' gümüş madalya kazanırken, Mustafa Yiğit Dur ise iki bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İlmüdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Başarılı sporcularımızı, Milli Takım antrenörümüz Baran Atay ve Mehmet Bilgin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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