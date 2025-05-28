Kayserili Jimnastikçiler Budapeşte'de 4 Madalya Kazandı

Kayserili jimnastikçiler Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 10th International Budapest Cup Şampiyonası'nda 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri TOHM Jimnastik sporcuları 23-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 10th International Budapest Cup Şampiyonasında 2 gümüş, 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı. Şampiyonada Melih Dumlu ile Hüseyin Emir Cünedioğlu' gümüş madalya kazanırken, Mustafa Yiğit Dur ise iki bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İlmüdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Başarılı sporcularımızı, Milli Takım antrenörümüz Baran Atay ve Mehmet Bilgin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ