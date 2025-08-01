Kayserili Jimnastikçiler Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finali'nde Şampiyon Oldu

Kayserili Jimnastikçiler Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finali'nde Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Kız takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finali Jimnastik müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Finali'ne yükseldi. Bireysel sıralamada Aymina Yakut ikinci, Asya Bozkuş ise üçüncü oldu.

Kayserili jimnastik sporcuları Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finali Jimnastik müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak finale yükseldi.

28-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finali Jimnastik müsabakalarında Kayseri Kız takımı yarışmayı Şampiyon olarak tamamladı.Bu başarısı ile Kayseri takımı adını Türkiye Finali'ne yazdırdı. Ayrıca, bireysel sıralamada Aymina Yakut ikinci, Asya Bozkuş ise yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü konu ile ilgili olarak, "Sporcularımızı ve Antrenörleri Sueda Sarıvaz ve Tuğba Coşkun'u tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" açıklamasını yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gurbetçilere 'Hangi ülkede yaşamak istersiniz?' diye soruldu, yanıtları düşündürücü

"Hangi ülkede yaşamak istersiniz?" diye soruldu, yanıtları bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alacaklar dikkat! Banka banka faiz oranları güncellendi

Araç kredilerinde yeni dönem! Bankalar yarışa girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.