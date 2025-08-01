Kayserili Jimnastikçiler Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finali'nde Şampiyon Oldu

Kayserili jimnastik sporcuları Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finali Jimnastik müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak finale yükseldi.

28-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finali Jimnastik müsabakalarında Kayseri Kız takımı yarışmayı Şampiyon olarak tamamladı.Bu başarısı ile Kayseri takımı adını Türkiye Finali'ne yazdırdı. Ayrıca, bireysel sıralamada Aymina Yakut ikinci, Asya Bozkuş ise yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü konu ile ilgili olarak, "Sporcularımızı ve Antrenörleri Sueda Sarıvaz ve Tuğba Coşkun'u tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" açıklamasını yaptı. - KAYSERİ