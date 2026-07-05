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Kayserili cimnastikçi kızlar SEM barajını geçti

Kayserili cimnastikçi kızlar SEM barajını geçti
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İstanbul'daki Küçük Kadınlar 1. Etap Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda Kayserili sporcular, Sporcu Eğitim Merkezi baraj puanını geçerek önemli bir ilke imza attı.

İstanbul'da düzenlenen Küçük Kadınlar 1. Etap Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular; Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) baraj puanını geçerek kent cimnastiği adına önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri'nin genç cimnastikçileri, İstanbul'da düzenlenen Küçük Kadınlar 1. Etap Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyla tarihe geçti. Şampiyonada sergiledikleri başarılı performansla Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) baraj puanını aşan Kayserili sporcular, bu başarıyı elde eden ilk kız sporcular olarak önemli bir ilke imza attı. Kayseri Gençlik ve Spor İl müdürlüğü tarafından, başarıda emeği bulunan antrenörler Mehmet Bilgin ve Sueda Sarıvaz ile sporcular Asya Bozkuş, Ela Kurt, Aymina Yakut ve Beren Zade Arslan tebrik edildi. Sporcuların gelişim sürecinde büyük destek sağlayan ailelere de teşekkür edilirken, genç cimnastikçilerin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inanç vurgulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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