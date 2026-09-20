Kayserili Esma Nur Yılmaz, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda 62 kiloda 3. oldu

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Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Esma Nur Yılmaz, Türkiye 3.'sü oldu. Şampiyonada 3 sporcu Kayseri adına finallere katılma hakkı kazandı.

18-20 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kayserili sporcuların önemli başarılarına sahne oldu. Şampiyonada Kayseri Yetükspor Kulübü sporcusu Esma Nur Yılmaz, ilk kez mücadele ettiği 62 kilogram kategorisinde başarılı maçlar çıkararak Türkiye 3.'sü oldu.

Milli Takım ve Kayseri Yetükspor Kulübü Antrenörü Yunus Emre Sayan ve Arzu Tan Sayan gözetiminde tatamiye çıkan Esma Nur Yılmaz, elde ettiği dereceyle önemli bir başarıya imza atarak Ordu'da yapılacak finale katılma hakkı kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı