Kayserili Dağcılar Kaçkar ve Verçenik Dağı'na Tırmandı
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Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen tırmanış faaliyetinde 18 dağcı, Kaçkar ve Verçenik Dağı'na tırmandı. İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, tırmanışın başarıyla gerçekleştirildiğini ve Kazbek Dağı'na doğru hareket ettiklerini belirtti.
Kayserili dağcılar, 3-6 Ağustos tarihleri arasında Kaçkar ve Verçenik Dağı'na tırmandı.
Dağcılık İl Temsilciliği tarafından 3-6 Ağustos tarihleri arasında Kaçkar ve Verçenik Dağ tırmanış faaliyeti gerçekleştirildi. Tırmanışa Kayseri'den 18 dağcı katıldı. Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz; "2023 faaliyet programı çerçevesinde Kaçkar ve Verçenik zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdik. Tırmanışa katılan ve başarı ile zirveye ulaşan dağcılarımızı tebrik ediyorum. Faaliyetlerimiz çerçevesinde Kazbek Dağı'na da tırmanacağız. Bu tırmanış için 5 dağcımız Gürcistan'a doğru hareket etti" diye konuştu. - KAYSERİ