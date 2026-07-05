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Kayserili sporculardan Gebze'de madalya yağmuru

Kayserili sporculardan Gebze'de madalya yağmuru
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Türkiye Bisiklet Şampiyonası 3. Etap Gebze Yarışları'nda Kayserili sporcular Metin Uğur, Berranur Erden ve Beyzanur Çenç önemli dereceler elde etti. Berranur Erden ayrıca 2026 sezonu puan klasmanında liderliğe yükseldi.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 3. Etap Gebze Yarışları'nda mücadele eden Kayserili sporcular, elde ettikleri derecelerle büyük gurur yaşattı. Berranur Erden ayrıca 2026 sezonu puan klasmanında liderliğe yükseldi.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 3. Etap Gebze Yarışları'nda mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, önemli dereceler elde ederek şehre büyük gurur yaşattı. Şampiyonada U17 Erkekler kategorisinde mücadele eden Metin Uğur, Türkiye ikincisi olurken, U17 Kızlar kategorisinde yarışan Berranur Erden Türkiye ikinciliğini, Beyzanur Çenç ise Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Berranur Erden; 2026 sezonu puan klasmanında zirveye yükselerek lider formasının sahibi olmayı da başardı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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