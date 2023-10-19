Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Ejder İş Makineleri Kayserigücü, golcü oyuncu Burak Arslan'ı kadrosuna dahil etti.

Sezona Atletikspor mağlubiyeti ile başlayan ve ardından antrenör Rasim Aykurt ile yolları ayıran Ejder İş Makineleri Kayserigücü, forvete takviye yaptı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Ejder İş Makineleri Kayserigücü, takımın başına Ferhat Kurnaz'ı getirmişti. Sarı siyahlılar, antrenör Kurnaz'ın isteği üzerine forvete takviye yaptı. Golcü oyuncu Burak Arslan'ı transfer etti. Oyuncu, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Burak Arslan'ın Süper Amatör Küme 3. hafta karşılaşmasında oynanacak olan Sosun Birlik karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. - KAYSERİ