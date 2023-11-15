Kayserigücü FK Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaştı

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayserigücü FK, geride kalan haftada oynadığı Kayseri Şekerspor maçını kazanarak zirveye bir adım daha yaklaştı. Kulüp Başkanı İsmail Eğin, şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kayserigücü FK zirvenin ortağı oldu. Son oynadığı Şekerspor maçını 1-0 yenerek ikinci sıraya yerleşen sarı siyahlılar, zirveye göz koydu. Lige mağlubiyetle başlayan ancak sonrasında oynadığı 5 maçtan 15 puan çıkaran Kayserigücü takımında moraller yerinde yüzler gülüyor. Kayserigücü başkanı İsmail Eğin, liderliği ele geçireceklerini söyleyerek, "Lige kötü başladık ancak sonrasında oynadığımız 5 maçtan 15 puan çıkararak zirveye yaklaştık. Şekerspor engelini kayıpsız geçerek lidere yaklaştık. Şimdi lider ile aramızda 1 puan fark var. Bu hafta sonu da grup lideri ile karşılaşacağız. Bu maçı da kazanıp zirvenin yeni sahibi olmak istiyoruz" dedi.

Teknik heyet ve oyunculara güvendiğini söyleyen İsmail Eğin, "Yıllardır arzu ettiğimiz Kayseri şampiyonluğuna bu sezon ulaşacağımız kanaatindeyim. Antrenörümüz Ferhat Kurnaz ve teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize sonuna kadar inanıyorum. İnşallah bu sezon emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi. - KAYSERİ