Kayserigücü FK, Kayseri Şekerspor'u 1-0 mağlup etti
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda haftanın önemli maçında Kayserigücü FK ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan doksan dakika sonunda kazanan 1-0'lık sonuçla Kayserigücü FK oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda haftanın önemli maçında Kayserigücü FK ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan doksan dakika sonunda kazanan 1-0'lık sonuçla Kayserigücü FK oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Caner Kalem, İbrahim Çolak
Kayserigücü FK: Yakuphan Kocaoğlu, Abdullah Gürbüz, Mehmet Tahir Kalem, Sedat Burak Altay, Furkan Yiğit Yılmaz, Can Ölçer, Çağlar Erdemci, Batuhan Duran, ( Oğuzhan Yalçın Dk. 69), Eren Torbalı, Cüneyt Egemen Karagöz, (Burak Arslan Dk. 72), Hüseyin Can Uçar
Kayseri Şekerspor: Yusuf Yavuz, Devlet Karataş, Umutcan Papağan, A. Samet Şimşek, Ali Yılmaz, Batuhan Kaya, Barış Mert Düğenci, (Emre Fındık Dk. 75), Yakup Türkmen, (Barış Temizyürek Dk. 75), Samet Kaan Karaca, Mehmet Ali Öncü, (Murat Mağara Dk. 75), Ömer Faruk Karadoğan
Gol: Oğuzhan Yalçın (Dk. 76) (Kayserigücü FK)
Kırmızı Kart: Ömer Faruk Karadoğan (Dk. 81) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ