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Kayserigücü FK, Kayseri Şekerspor'u 1-0 mağlup etti

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda haftanın önemli maçında Kayserigücü FK ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan doksan dakika sonunda kazanan 1-0'lık sonuçla Kayserigücü FK oldu.