Kayseri Yolspor Küme Düştü
Kayseri Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında Kayseri Yolspor ile İsmail Okumuş FK karşı karşıya geldi. İsmail Okumuş FK rakibini penaltılarla yenerek ligde kalmayı başardı.
Kayseri Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında Kayseri Yolspor ile İsmail Okumuş FK karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada İsmail Okumuş FK rakibini 7-6 yenerek ligde kalırken, Kayseri Yolspor ise küme düştü.
Stat: Argıncık stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Osman Baruk, İbrahim Çolak
Kayseri Yolspor: Mehmet Başer, Mustafa Karakaya, Nurettin Murat, Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Emre Akkoyun, Abdullah Budak, Muhammed Akçiçek (Resul Kahriman dk. 65), Hanifi Can Söğüt (Eren Akçakoyun dk.58), Buğrahan Duğan, Muammer Savaş
İsmail Okumuş FK: Harun Bayram, Halis Barbaros, Samet Sarıçiçek, Hakan Yılmaz, Efekan Korkmaz, Emrecan Tepedaş, Enbiya Kurtuluş, Silvan Gezer, Ahmet Kemal, Musa Güneş, Cengiz Çay
Goller: Silvan Gezer (dk. 31) (İsmail Okumuş FK), Nurettin Murat (dk. 76) (Kayseri Yolspor)
Gol olan penaltılar: Emre Akkoyun, Abdullah Budak, Nurettin Murat, Mehmet Doğru, Yaşar Çam, Mehmet Başer (Kayseri Yolspor), Samet Sarıçiçek (2), Cengiz Çay, Can Okumuş, Halis Barbaros, Mustafa Gezgin, Harun Bayram (İsmail Okumuş FK),
Kaçan penaltılar: Silvan Gezer, Efekan Korkmaz (İsmail Okumuş FK), Buğrahan Duğan, Eren Akçakoyun (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ