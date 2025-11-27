Kayseri Yolspor, Hedefe Yaklaşıyor

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, hedefine adım adım ilerliyor.

Kayseri Rıfat Pakkan 1. Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Yolspor, ligin 11. haftasında son sırada yer alan Yeni Erciyesspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Erciyesspor maçı hazırlıklarını sürdüren turuncu siyahlılar hata yapmak istemiyor. Geride kalan 10 hafa sonunda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan toplayan Kayseri Yolspor, en yakın takipçisinin 7 puan önünde yer alıyor. Her geçen hafta hedefine adım adım yaklaşan Kayseri Yolspor, kalan son 8 maçta hata yapmak istemiyor. Antrenör Hakan Ören nezaretindeki Kayseri Yolspor sezonu şampiyon olarak tamamlayarak yeniden Süper Amatör Küme'ye çıkmak istiyor.

Turuncu siyahlılar ligin 11. haftasında 30 Kasım Pazar günü Erkilet Stadı 2 Nolu Saha'da Yeni Erciyesspor ile saat 13.00'de karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ