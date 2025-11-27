Haberler

Kayseri Yolspor, Hedefe Yaklaşıyor

Kayseri Yolspor, Hedefe Yaklaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Yolspor, 11. haftada son sırada yer alan Yeni Erciyesspor ile karşılaşacak. Takım, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Süper Amatör Küme'ye çıkmak istiyor.

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, hedefine adım adım ilerliyor.

Kayseri Rıfat Pakkan 1. Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Yolspor, ligin 11. haftasında son sırada yer alan Yeni Erciyesspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Erciyesspor maçı hazırlıklarını sürdüren turuncu siyahlılar hata yapmak istemiyor. Geride kalan 10 hafa sonunda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan toplayan Kayseri Yolspor, en yakın takipçisinin 7 puan önünde yer alıyor. Her geçen hafta hedefine adım adım yaklaşan Kayseri Yolspor, kalan son 8 maçta hata yapmak istemiyor. Antrenör Hakan Ören nezaretindeki Kayseri Yolspor sezonu şampiyon olarak tamamlayarak yeniden Süper Amatör Küme'ye çıkmak istiyor.

Turuncu siyahlılar ligin 11. haftasında 30 Kasım Pazar günü Erkilet Stadı 2 Nolu Saha'da Yeni Erciyesspor ile saat 13.00'de karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.