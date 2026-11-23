Kayseri Yolspor, Amaratspor'u 6-2 yenip 3 puanı hanesine yazdırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'de Kayseri Yolspor, Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da hafta sonu Amaratspor'u 6-2 mağlup ederek 3 puan kazandı. Erhan Vurdem bir, Süleyman Yasa üç, Ali Avcı iki golle Yolspor'un galibiyetinde öne çıktı.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, hafta sonu oynadığı maçta Amaratspor'u 6-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Umut Enes Kaya, Ensar Küçük, Kerim Durmuş Ağcakaya
Kayseri Yolspor: Abdullah Samet Kavun, Ramazan Kaan Sarpkaya, Samet Uçar, Naci Ceyhan, Mustafa Erdoğan (Ömer Demir dk. 87), Muhammed Korkmaz (Muzaffer Alkın Sarıkaya dk. 78), Süleyman Yasa (Ali Gök dk. 87), Erhan Vurdem, Cengiz Eşme (Tolga Korkmaz dk. 78), Ali Avcı, Fatih Emre Taş (Selami Güneş dk. 68)
Amaratspor: Muhammed Ali, Bünyamin Yüce, Behçet Ekinci (Yasin Dumlu dk. 59), Halil İbrahim Cıngıllı, Mustafa Erginer (Samet Mermer dk. 78), Mehmet Kahveci (Mehmet Teğmen dk. 71), Samet Can Çapar (Mehmet Durdu dk. 59), Mehmet Tüylü, Fatih Demircan (Ömer Talha Günal dk. 71), İsmail Aydoğdu, Yusuf Kaya
Goller: Erhan Vurdem (dk. 14), Süleyman Yasa (dk. 45,47 ve 69), Ali Avcı (dk. 54,71) (Kayseri Yolspor), Mustafa Erginer (dk. 35), Samet Mermer (dk. 89) (Amaratspor)