Haberler

Kayseri YayTanSay Kulübünden İki Sporcu Milli Takım Seçmelerine Davet Edildi

Kayseri YayTanSay Kulübünden İki Sporcu Milli Takım Seçmelerine Davet Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri YayTanSay Spor Kulübü'nden Yusuf Topaktaş ve Mustafa Sait Yörükoğlu, Ümitler Türkiye Şampiyonası'ndaki başarılı performansları ile TaeKwonDo milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Seçmeler 1 Ekim'de Antalya'da olacak.

Kayseri YayTanSay kulübünden Yusuf Topaktaş ve Mustafa Sait Yörükoğlu, milli takım seçmelerine katılacak.

Kayseri YayTanSay Spor Külübü altyapıda yetişen 74 kg'da Mustafa Sait Yörükoğlu ile 80 kg'da Yusuf Topaktaş, Ümitler Türkiye şampiyonasındaki başarısı ile TaeKwonDo milli takımlar seçmelerine davet edildi. Avrupa şampiyonasına katılacak takımı belirlemek üzere gerçekleştirilecek milli takım seçmeleri 1 Ekim'de Antalya'da olacak.

Milli takıma katılma hakkı elde edecek sporcular, 11-14 Aralık 2025 tarihlerinde Kosova'da yapılacak Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.