Kayseri YayTanSay Kulübünden İki Sporcu Milli Takım Seçmelerine Davet Edildi

Kayseri YayTanSay kulübünden Yusuf Topaktaş ve Mustafa Sait Yörükoğlu, milli takım seçmelerine katılacak.

Kayseri YayTanSay Spor Külübü altyapıda yetişen 74 kg'da Mustafa Sait Yörükoğlu ile 80 kg'da Yusuf Topaktaş, Ümitler Türkiye şampiyonasındaki başarısı ile TaeKwonDo milli takımlar seçmelerine davet edildi. Avrupa şampiyonasına katılacak takımı belirlemek üzere gerçekleştirilecek milli takım seçmeleri 1 Ekim'de Antalya'da olacak.

Milli takıma katılma hakkı elde edecek sporcular, 11-14 Aralık 2025 tarihlerinde Kosova'da yapılacak Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. - KAYSERİ