Kayseri Ülküspor, Amatör Küme B Grubu'nda Kayıpsız Devam Ediyor

Kayseri Yücel Sarıgül Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ülküspor, yoluna kayıpsız devam ediyor.

Mavi-beyazlılar geride kalan 4.haftada oynadığı maçta Kayseri Ömürspor'u 2-0 mağlup etti. 4 maçta rakip filelere 22 gol atan Kayseri Ülküspor kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Mavi-beyazlılar ligin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Sindelhöyük Yıldızspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor. Sezona iyi başladıklarını ve kayıpsız devam ettiklerini belirten Kayseri Ülküspor Kulüp Başkanı Ercüment Eroğlu, "2025-2026 sezonuna iyi başladık, iyi devam ediyoruz. Oynadığımız 4 maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Camia ve takım olarak her geçen hafta daha iyi oluyoruz. Sezon sonu hedefimize ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Kayseri Ülküspor'u hak ettiği yere geri getireceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gruptaki her maçımız ve rakibimiz bizim için önemli. Önümüzdeki maçlara tek tek bakıyoruz" diye konuştu.

19 Ekim Pazar günü Develi İlçe Stadı'nda oynanacak olan Sindelhöyük Yıldızspor ile Kayseri Ülküspor maçı saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ