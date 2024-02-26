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Kayseri Süper Amatör Küme Yarı Finalinde Yahyalıspor finale yükseldi

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Kayseri Süper Amatör Küme Yarı Final ilk maçında Yahyalıspor, Kayseri Esen Metal Spor Kulübünü penaltı atışlarıyla 5-3 yenerek finale çıktı.

Kayseri Süper Amatör Küme Yarı Final ilk maçında Yahyalıspor normal süresi 0-0 biten karşılaşmada, Kayseri Esen Metal Spor Kulübünü penaltı atışlarında 5-3 yenerek adını finale yazdırdı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Recep Güneş, Erkan Kırçıl

Yahyalıspor: Osman Demirtaş, (Ersin İptaş dk. 90), Mehmet Kurtuluş, Cüneyt Turgut, Halil İbrahim Avcı, Hamit Çetinkaya, Hasan Yazgan, Kasım Alıcı, Mücahit Baykaldı, (Mehmet Ali Öncü), Ali Avcı, Süleyman Yasa, Samet Kaan Karaca

Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Tugay Aydoğan, Serkan Yıldız, Bahadır Sarıçiçek, (Batuhan İlhan dk. 90), Burak Türkmen, Hakan Bahran, Mehmet Tatlı, Ziyahan Erbaşı, Ömer Kaya, (Batuhan Şimşek dk. 57), (Mehmet Doğru dk. 71), Serdar Karaduman, (Samet Türk dk. 57), Selim Yağmur

Goller: Ali Avcı, Süleyman Yasa, Mehmet Ali Öncü, Hasan Yazgan, Cüneyt Turgut (Yahyalıspor), Batuhan İlhan, Selim Yağmur, Ziyahan Erbaşı (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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