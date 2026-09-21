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Kayseri Süper Amatör Küme ekibi Develispor, Eren Çalapverdi'ye takımı emanet etti

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Kayseri Süper Amatör Küme ekibi Develispor, Eren Çalapverdi'ye takımı emanet etti
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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, 2026-2027 sezonu için antrenör Eren Çalapverdi ile anlaştı. Kırmızı-siyahlıların, anlaşmanın ardından transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor antrenör Eren Çalapverdi ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. 11 Ekim'de başlayacak olan yeni sezon öncesi takımlarda hareketlilik sürüyor. Yeni sezonda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Develispor ilk olarak başarılı ve genç antrenör Eren Çalapverdi ile anlaştı. Kırmızı-siyahlılar takımı antrenör Eren Çalapverdi'ye emanet ettikten sonra transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Develispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2026-2027 sezonu için daha önce Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ve Süper Amatör Küme'de farklı takımlarda görev yapan antrenör Eren Çalapverdi ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de hocamıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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