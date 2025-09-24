Kayseri Süper Amatör Küme'de Sezonun İlk Penaltı Golu Bulut Akbaş'tan

Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun ilk penaltı golünü Şekerspor'dan Bulut Akbaş kaydetti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2025-2026 futbol sezonu başladı. Geride kalan hafta sonu oynanan 6 müsabakada 27 gol atıldı. Sezonun ilk golü Hacılar Erciyesspor'dan geldi. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı Amaratspor maçında 6. dakikada Buğrahan Gökşen'in golü ile öne geçmişti. Bu gol sezonun ilk golü oldu. Sezonun ilk penaltı golü Kayseri Şekerspor'dan geldi. Yeşil-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Bulut Akbaş, Özvatanspor maçının 8. dakikasında attığı penaltı golü ile takımını öne geçirmişti.

Sezonun ilk penaltı kaçıran ismi ise Şekerspor'dan Mehmet Tatlı oldu. Tecrübeli oyuncu, Özvatanspor maçının 22. dakikasında kullandığı penaltı atışını gole çevirememişti. - KAYSERİ