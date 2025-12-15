Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 13. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 13. hafta geride kalırken, toplam 36 gol atıldı. Hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından ligin ilk yarısı tamamlandı ve bu hafta sonu oynanacak olan 14. hafta maçları ile ligin ikinci yarısı başlayacak. Süper Amatör Küme'de 13. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Talas Anayurtspor 3-4 Amaratspor
Kayseri Şekerspor 3-2 Hacılar Erciyesspor
Özvatanspor 1-5 Döğergücü FK
G.O.Paşaspor 6-8 Argıncıkspor
Kayseri Atletikspor 2-0 Döğerspor
Erciyes Esen Makina FK 2-0 Başakpınarspor
Esen Metal SK 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ