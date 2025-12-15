Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 13. hafta tamamlanırken ligin ilk yarısı da sona erdi.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 13. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 13. hafta geride kalırken, toplam 36 gol atıldı. Hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından ligin ilk yarısı tamamlandı ve bu hafta sonu oynanacak olan 14. hafta maçları ile ligin ikinci yarısı başlayacak. Süper Amatör Küme'de 13. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Talas Anayurtspor 3-4 Amaratspor

Kayseri Şekerspor 3-2 Hacılar Erciyesspor

Özvatanspor 1-5 Döğergücü FK

G.O.Paşaspor 6-8 Argıncıkspor

Kayseri Atletikspor 2-0 Döğerspor

Erciyes Esen Makina FK 2-0 Başakpınarspor

Esen Metal SK 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ