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Kayseri Süper Amatör Küme'de İlk Yarı Tamamlandı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Ligin ikinci yarısı heyecanla bekleniyor.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısı hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan, ligin ikinci yarısında kaldığı yerden devam edecek. 8 Ekim 2023 tarihinde başlayan Süper Amatör Küme 3 Aralık 2023 tarihinde oynanan 9. hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. 2 grupta toplam 19 takımın kıyasıya mücadele ettiği Süper Amatör Küme'de, A Grubu'nu 21 puanla Yahyalıspor, B Grubu'nu 23 puanla Kayseri Atletikspor lider olarak tamamladı. Süper Amatör Küme'de 9. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kocasinan Şimşekspor 0-0 Argıncıkspor

Kayserigücü FK 2-1 Sungur FK

Kayseri Şekerspor 3-3 Esen Metal SK

Sosun Birlikspor 0-11 Kayseri Atletikspor

Başakpınarspor 4-1 Kayseri Yolspor

İsmail Okumuş FK 3-0 A.Akkışlaspor

Kocasinan Yemlihaspor 3-0 Sarıoğlan Bld. (Hükmen)

1966 Turanspor 3-0 Belsinspor (Hükmen)

Yahyalıspor 3-0 K.Ülküspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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