Kayseri Süper Amatör Küme'de 9. Hafta Maçları Başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 9. hafta heyecanı yarın başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 9. hafta heyecanı yarın oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak. Her geçen hafta ligin boyu kısalırken, heyecan ise artarak devam ediyor. Kayseri İl Hakem Kurulu, yarın 2 grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

Argıncıkspor - 1966 Turanspor: Ali Yıldız

Erciyes Esen Makine FK - Kayseri Esen Metal SK: Furkan Emre Arslan

Amaratspor - İsmail Okumuş FK: Tolga selvi

Kayseri Döğerspor - Kayseri Şekerspor: Adem Barış Macit

Özvatanspor - Kayserigücü FK: Mustafa Melih Kaya

Hacılar Erciyesspor - Kayseri Atletikspor: Bekir Kahraman

Kocasinan Şimşekspor - Tomarza Belelediyespor: Mustafa Kadıoğlu - KAYSERİ