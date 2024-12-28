Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında düğüm çözülüyor
Narin Güran davasında düğüm çözülüyor! Gözler çıkacak kararda
Husilerden İsrail'de uykuları kaçıran füze saldırısı: Bölgede sirenler çaldı
İsrail'de uykuları kaçıran saldırı! "Sığınaklara gidin" çağrısı
Plastik poşete zam kararı
Plastik poşete zam kararı! Yeni yılda yürürlüğe girecek
Panama Kanalı'na göz diken Trump'a tokat gibi yanıt
Trump göz dikmişti! Devlet başkanından tokat gibi yanıt

Kayseri Süper Amatör Küme'de 9. Hafta Maçları Başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 9. Hafta Maçları Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Hakemler belirlendi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 9. hafta heyecanı yarın başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 9. hafta heyecanı yarın oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak. Her geçen hafta ligin boyu kısalırken, heyecan ise artarak devam ediyor. Kayseri İl Hakem Kurulu, yarın 2 grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

Argıncıkspor - 1966 Turanspor: Ali Yıldız

Erciyes Esen Makine FK - Kayseri Esen Metal SK: Furkan Emre Arslan

Amaratspor - İsmail Okumuş FK: Tolga selvi

Kayseri Döğerspor - Kayseri Şekerspor: Adem Barış Macit

Özvatanspor - Kayserigücü FK: Mustafa Melih Kaya

Hacılar Erciyesspor - Kayseri Atletikspor: Bekir Kahraman

Kocasinan Şimşekspor - Tomarza Belelediyespor: Mustafa Kadıoğlu - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Hulusi Akar: 3. Dünya Savaşı ortamına girdik
img

Plastik poşete zam kararı! Yeni yılda yürürlüğe girecek
img

Özel'in masasında İmamoğlu-Yavaş anketi! Çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı
Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti
Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Makarnaya ödediği paraya isyan etti
Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz
Alçak tehdit! "Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz"
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Fatih Terim yeni takımının başkanıyla buluştu, herkesin ağzı açık kaldı
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Fatih, Şişli, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonu ne kazanacak 2025? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Morena Taraku kimdir? Kızılcık Şerbeti'ni konuk şarkıcı kim? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İl Milli Eğitim Müdürü ATAMA KARARNAMESİ yayınlandı 28 Aralık Cumartesi (15 İL)!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.