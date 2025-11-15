Kayseri Süper Amatör Küme'de 9. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 9. hafta heyecanı yarın başlayacak. İl Hakem Kurulu, önemli maçların hakemlerini duyurdu. Ligde zirve ve alt sıralardaki takımlar arasında mücadeleler yaşanacak.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 9. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu, tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ligin 9.haftasında hem zirve de hem de alt sıralarda birbirinden önemli müsabakalar oynanacak. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;
K.Şekerspor-K.Atletikspor: Ali Yıldız
Özvatanspor-Döğerspor: Levent Yeşilyurt
Talas Anayurtspor-G.O.Paşaspor: Ahmet Pakırcı
Amaratspor-Başakpınarspor: Cenk Uluçınar
H.Erciyesspor-Esen MEtal SK: M.Emin Vural
Argıncıkspor-Döğergücü FK: Esat Sabuncu - KAYSERİ