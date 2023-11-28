Kayseri Süper Amatör Küme'de 8. hafta sona erdi

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 7 maçla 8. hafta geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla geride kalan 8. haftada, A Grubu'nda Yahyalıspor, B Grubu'nda ise Kayseri Esen Metal SK liderliğini sürdürüyor. İlk yarının bitimine 1 hafta kala hem A Grubunda hem de B Grubunda zirve yarışı kızışıyor. 8. haftada oynanan 7 maçta ise toplam 38 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 8. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kocasinan Şimşekspor 5-2 Kocasinan Yemlihaspor

Yahyalıspor 3-2 Başakpınarspor

Kayserigücü FK 3-1 İsmail Okumuş FK

Sosun Birlikspor 3-2 Sungur FK

Kayseri Esen Metal SK 3-0 A. Akkışlaspoor

Kayseri Şekerspor 4-0 1966 Turanspor

Belsinspor 0-10 Kayseri Atletikspor

Erciyes Esen Makina FK 3-0 Sarıoğlan Bld. (Hükmen)

Argıncıkspor 3-0 Kocasinan Ülküspor (Hükmen) - KAYSERİ