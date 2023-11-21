Kayseri Süper Amatör Küme'de 7. hafta sonuçları

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 8 maçla 7. hafta geride kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 8 maçla geride kalan 7. haftada, A Grubu'nda Yahyalıspor yeniden lider olurken, B Grubu'nda ise Kayseri Esen Metal SK averajla liderliğini sürdürüyor. İlk yarının bitimine 2 hafta kala hem A Grubunda hem de B Grubunda zirve yarışı kızışıyor. 7. haftada oynanan 8 maçta ise toplam 35 gol atıldı. 7. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

1966 Turanspor 0-1 Kayseri Atletikspor

Kayseri Yolspor 1-2 Yahyalıspor

Kocasinan Şimşekspor 4-3 Erciyes Esen Makina FK

Kayseri Şekerspor 9-0 Altındağ Akkışlaspor

Sungur FK 5-1 Belsinspor

İsmail Okumuş FK 3-2 Sosun Birlikspor

Kayseri Esen Metal SK 0-0 Kayserigücü FK

Başakpınarspor 2-2 Argıncıkspor

Kocasinan Yemlihaspor 3-0 Kocasinan Ülküspor (H) - KAYSERİ