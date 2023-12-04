Üye Girişi
Haberler

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu Maçında İsmail Okumuş FK Galip Geldi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında İsmail Okumuş FK ile Altındağ Akkışlaspor karşılaştı. İsmail Okumuş FK, 3 golle galip geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında İsmail Okumuş FK ile Altındağ Akkışlaspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta galibiyete erişen taraf İsmail Okumuş FK oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Caner Kalem, Rasim Köse

İsmail Okumuş FK: Harun Bayram, Engin Yakut, Samet Sarıçiçek, Furkan Tağ, Furkan Burak Bakıcı, (Furkan Mortaş dk. 85), Embiya Kurtuluş, (Özgür Yol dk. 85), Emir Taflı, Mehmet Kahveci (Yavuz Özbey dk.70 ), Seffan Karasu, (Zekai Kepezkaya dk. 60 ), Kemal Kocagöz, Mehmet Ali Tanrıkulu

Altındağ Akkışlaspor: Ali Birol, Utku İridağ, Hüseyin Yalçın, Taha Soytürk, Emre Karakaya (Muhammed Enes Taş dk. 80), Mehmet Beştepe, (Serhat Uğur dk. 88), Yiğit Başaran, (Emre Akdoğdu dk. 80), Eren Çelebi, Mustafa Bulut, (Ali Portakal dk. 80), Yusuf Aydoğdu, (Metehan Bolat dk. 75), Hüseyin Aksoy

Goller: Seffan Karasu (dk. 5), Burak Bakıcı (dk. 20), Kemal Karagöz (dk. 69) (İsmail Okumuş FK)

Kırmızı Kart: Zekai Kepezkaya (dk. 90+3) (İsmail Okumuş FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Okumuş Altındağ Kayseri Maç Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sedat Ergin kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi! Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 2. Sayfa CANLI İZLE! 4 Aralık Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa son bölümde neler oldu? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı izle! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (4 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? Beşiktaş'ın YENİ BAŞKANI Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Başkanlık seçimi kim kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ İNTERNET DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi İnternet Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ DİZİ ÇİFTİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti ödülü kime gitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title