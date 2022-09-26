Kayseri spor: Kayseri Süper Amatör Küme 3. Hafta Spor Haberleri Kayseri haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Şekerspor, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Gazi Osman Paşaspor'u 4-0'lık sonuçla mağlup ederek 3'de 3 yaptı. Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Şekerspor, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Gazi Osman Paşaspor'u 4-0'lık sonuçla mağlup ederek 3'de 3 yaptı. Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Mustafa Soner Yüce xx, Mustafa Kalaycı xx Kayseri Şekerspor: Ebubekir Kara xx, Devlet Karataş xx (Abdullah Öztürk dk. 70 x), Furkan Ulutaş xx, Yakup Türkmen xx, Mehmet Doğru xx, Ömer Faruk Karadoğan xx (Batuhan İlhan dk. 70 x), Çayan Yeşilkaya xx, Ziyahan Elbaşı xx, Mehmet Ali Öncü xx (Tuhana Harmancı Dk.63 x), Batuhan Kaya xx, Barış Temizyürek xx (Dk.63 Barış Mert Düğenci x) Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener x, Efekan Korkmaz x, Adem Karataş x, Ahmet Sürmeli x, Hakan Yılmaz x (Çetin Çay dk. 66 x), Cengiz Çay x, Berkay Çırak x (Silvan Gezer dk. 57 x), Emrecan Tepedaş x, Mustafa Gezgin x (Erencan Güneş dk. 66 x), Ebubekir Sain x (Fatih Basın dk. 57 x), Furkan Erdoğan x (Musa Örüç dk. 57 x) Goller: Ziyahan Erbaşı (dk.31), Devlet Karataş (dk.60), Barış Temizyürek (dk.63), Tunahan Harmancı (dk.80) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kayseri Şekerspor Karataş Kayseri Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayseri spor: Kayseri Süper Amatör Küme 3. Hafta - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.