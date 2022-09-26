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Kayseri spor: Kayseri Süper Amatör Küme 3. Hafta

Spor Haberleri

Kayseri spor: Kayseri Süper Amatör Küme 3. Hafta

Kayseri haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Şekerspor, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Gazi Osman Paşaspor'u 4-0'lık sonuçla mağlup ederek 3'de 3 yaptı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Şekerspor, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Gazi Osman Paşaspor'u 4-0'lık sonuçla mağlup ederek 3'de 3 yaptı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Mustafa Soner Yüce xx, Mustafa Kalaycı xx

Kayseri Şekerspor: Ebubekir Kara xx, Devlet Karataş xx (Abdullah Öztürk dk. 70 x), Furkan Ulutaş xx, Yakup Türkmen xx, Mehmet Doğru xx, Ömer Faruk Karadoğan xx (Batuhan İlhan dk. 70 x), Çayan Yeşilkaya xx, Ziyahan Elbaşı xx, Mehmet Ali Öncü xx (Tuhana Harmancı Dk.63 x), Batuhan Kaya xx, Barış Temizyürek xx (Dk.63 Barış Mert Düğenci x)

Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener x, Efekan Korkmaz x, Adem Karataş x, Ahmet Sürmeli x, Hakan Yılmaz x (Çetin Çay dk. 66 x), Cengiz Çay x, Berkay Çırak x (Silvan Gezer dk. 57 x), Emrecan Tepedaş x, Mustafa Gezgin x (Erencan Güneş dk. 66 x), Ebubekir Sain x (Fatih Basın dk. 57 x), Furkan Erdoğan x (Musa Örüç dk. 57 x)

Goller: Ziyahan Erbaşı (dk.31), Devlet Karataş (dk.60), Barış Temizyürek (dk.63), Tunahan Harmancı (dk.80) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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