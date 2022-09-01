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Kayseri spor haberleri... Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nde istifa

Spor Haberleri

Kayseri spor haberleri... Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nde istifa

Kayseri haber... Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü 2. Başkanı Ahmet Bozbey, yeni dönemde takımda olmayacağını açıkladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü 2. Başkanı Ahmet Bozbey, yeni dönemde takımda olmayacağını açıkladı.

17 yıldır Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nde önce genel menajer, ardından 2. başkan olarak görev yapan Bozbey, işlerinin yoğunluğu nedeniyle takımdan ayrıldığını belirtti. Görevde kaldığı süre boyunca 3 Avrupa finali, 2 Euro Lig finali, 1 Türkiye Kupası finali başarısına imza atan Ahmet Bozbey, yoğun iş temposunda kulübüne fazla zaman ayıracağını belirterek yönetim kuruluna istifasını sundu

Bozbey, yaptığı açıklamada, "Yıllardır büyük keyifle yürüttüğüm, ekip arkadaşlarımla çok zorlu dönemler atlatıp bir şekilde kulübü ayakta tuttuğumuz için çok mutluyum. Geçirdiğimiz zorlu dönemlerde bizlere destek olan değerli büyüklerimize sonsuz teşekkürler. Bu dönemde takımımıza sahip çıkan Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na ne kadar teşekkür azdır. Palancıoğlu başkanıma ve Kulüp Başkanımız Yakup Yüksel'e desteklerinden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Eminim ki, kendileri de oluşturacakları yeni yönetimle kulübümüzü özlenen günlere yeniden götürecektir. Her zaman bir parçası olmaktan gurur duyduğum takımıma yürekten başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Bozbey basketbol Kayseri Spor Haberler

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