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Kayseri spor haberleri: Kayseri amatör futbolunun acı günü

Spor Haberleri

Kayseri spor haberleri: Kayseri amatör futbolunun acı günü

Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri Amatör Küme'de futbol hakemliği yapan 22 yaşındaki Mahmut Tekdemir, geçirdiği beyin kanaması sonrasında yaşamını yitirdi.

Kayseri Amatör Küme'de futbol hakemliği yapan 22 yaşındaki Mahmut Tekdemir, geçirdiği beyin kanaması sonrasında yaşamını yitirdi.

Kayseri'de İl Hakemi olarak görev alan Mahmut Tekdemir, iş yerinde yaşadığı kaza sonucu beyin kanaması geçirdi. Sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Tekdemir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamada, "İl Hakemimiz Mahmut Tekdemir geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta vefat eden kardeşimizin ailesine ve sevenlerine Allah'tan sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mahmut Tekdemir Kayseri Futbol Spor Haberler

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