Kayseri spor haberi | Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Atletikspor: 3 Başakpınar Belediyespor: 0 Spor Haberleri Gelen Kayseri haberine göre Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kayseri Atletikspor ile Başakpınar Belediyespor ligin 3. haftasında karşı karşıya geldi. Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kayseri Atletikspor ile Başakpınar Belediyespor ligin 3. haftasında karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atletikspor 3-0'lık sonuçla kazandı. Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha Hakemler: Ramazan Haymana, Erkan Kırçıl, Muhammed Boylu Kayseri Atletikspor: Muhammet Yasin Atıcı, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Abdülsamet Şimşek, Emre Tunahan Gürbüz, Yusuf Tolu, Safa Fırat, Anıl Çalış (Dk.68 Yusuf Karamanoğlu), Muammer Savaş (Dk.60 Buğrahan Çiçek), Doğukan Kılıç, Yusuf Aydoslu (Dk.26 Salih Önder) Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç, Tarık Koç (Dk.60 Ahmet Can Urhan), Umut Akyol (Dk.50 Celal Demir), Ahmet Karabacak, İsmail Erdi Halis, Mikail Canpolat (Dk.70 İzzet Yılmaz), Oktay Şahin (Dk.46 Tugay Taşoluk), Emre Can Akkaya, Seyit Nerkiz, Salih Kamacı (Dk.46 E. Temizyürek) Goller: Uğur Taşpınar Dk.15 (pen) ve dkb30 (pen), Salih Önder Dk.88 (Kayseri Atletikspor) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Uğur Taşpınar Başakpınar Kayseri Fırat Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayseri spor haberi | Kayseri Süper Amatör Küme: Kayseri Atletikspor: 3 Başakpınar Belediyespor: 0 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.