Kayseri spor haberi... Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu: Gültepespor: 1Kayseri Simya Koleji: 1
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Kayseri bölgesinden gelen habere göre Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda sezonun ilk maçında Gültepespor ile Kayseri Simya Koleji 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda sezonun ilk maçında Gültepespor ile Kayseri Simya Koleji 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.
Maçın 49.dakikasında Gültepespor'dan Alican Sayan sakatlık geçirdi. Uzun süre oyun durdu. Alican Sayan sonrasında sedye ile ambülansa taşınıp tedavisi gerçekleştirildi.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu
Hakemler: Süha Adıyaman, Recep Güneş, Selahattin Ak
Gültepespor: İrfan Tiftik, Ünal Narinç, Batuhan Kurşun, Atakan Umar, Yılmaz Yılmaz, Furkan Aydın, Nihat Gezici (Dk.30 Ertuğrul Erdinç), Furkan Koçak, Alican Sayan, Kubilay Babacan, Muhammed Arslan
Kayseri Simya Kolejispor: Fehim Çakmak, Paşacan Demirkaya, Samed Koçyiğit, Murathan Dördüncü, Birkan Çelik, Osman Rızvan (Dk.90+1 Muhammet Ünal), Ahmet Köksal (Dk.46 Resul Yalnız), İsmail Aydoğdu, Kadir Yılmaz (Dk.90+1 Hakan Bıyık), Tahsin Erarslan, Murat Sıvacı (Dk.85 Fatih Demircan)
Goller: Yılmaz Yılmaz dk.45+1 (Gültepespor), Kadir Yılmaz Dk.35 (Kayseri Simya Koleji)
Kırmızı Kart: Ali Can Sayan dk.49 (Gültepespor) - KAYSERİ