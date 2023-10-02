Kayseri Şevket Işık Sezonu U18 Ligi'nde Gol Yağmuru
Kayseri Şevket Işık U18 Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan maçlarda takımlar toplamda 72 gol attı. İlbeyspor ve Sarız Anadoluspor ile Develi Erciyesspor hükmen galibiyetle haftayı kapattılar.
Kayseri Şevket Işık Sezonu U18 Ligi'nin üçüncü haftası gol yağmuruna sahne oldu.
3 grupta 12 maç oynanırken 3 maç ise oynanmadı. Kayseri Şevket Işık U18 Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlanırken, 12 karşılaşmada takımlar tam 72 kez gol sevinci yaşadı. A Grubunda İlbeyspor ve C Grubunda Sarız Anadoluspor ile Develi Erciyesspor haftayı hükmen galibiyetle kapattılar. Ligin 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası alınan sonuçlar şu şekilde;
Erciyesgücü FK 9-0 Cırgalanspor
Esen Metal SK 4-1 G.O.Paşaspor
Kocasinan Gençlikspor 1-5 Anadolu Yıldızları
Pınarbaşı Belediyespor 2-2 Buğdaylıspor
Sanayi Esnafspor 0-3 İlbeyspor (Hükmen)
Argıncıkspor 8-1 Talas Denizspor
Talas Anayurtspor 4-2 Yahyalı Gençlerbirliği
Alsancakspor 5-3 E.M. Döğerspor
Gençlikspor 0-3 Gültepespor
Kalespor 0-7 Kayseri İdman Yurdu
Anadolugücü 0-4 Amaratspor
Belsinspor 1-3 göktürkspor
Altındağ Akkışlaspor 6-1 Sungur FK
Yeşilhisar Belediyespor 3-0 Sarız Anadoluspor (Hükmen)
Cuma Uluçayspor 0-3 Develi Erciyesspor (Hükmen) - KAYSERİ