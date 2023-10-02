Kayseri Şevket Işık Sezonu U18 Ligi'nde Gol Yağmuru

Kayseri Şevket Işık U18 Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan maçlarda takımlar toplamda 72 gol attı. İlbeyspor ve Sarız Anadoluspor ile Develi Erciyesspor hükmen galibiyetle haftayı kapattılar.

Kayseri Şevket Işık Sezonu U18 Ligi'nin üçüncü haftası gol yağmuruna sahne oldu.

3 grupta 12 maç oynanırken 3 maç ise oynanmadı. Kayseri Şevket Işık U18 Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlanırken, 12 karşılaşmada takımlar tam 72 kez gol sevinci yaşadı. A Grubunda İlbeyspor ve C Grubunda Sarız Anadoluspor ile Develi Erciyesspor haftayı hükmen galibiyetle kapattılar. Ligin 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası alınan sonuçlar şu şekilde;

Erciyesgücü FK 9-0 Cırgalanspor

Esen Metal SK 4-1 G.O.Paşaspor

Kocasinan Gençlikspor 1-5 Anadolu Yıldızları

Pınarbaşı Belediyespor 2-2 Buğdaylıspor

Sanayi Esnafspor 0-3 İlbeyspor (Hükmen)

Argıncıkspor 8-1 Talas Denizspor

Talas Anayurtspor 4-2 Yahyalı Gençlerbirliği

Alsancakspor 5-3 E.M. Döğerspor

Gençlikspor 0-3 Gültepespor

Kalespor 0-7 Kayseri İdman Yurdu

Anadolugücü 0-4 Amaratspor

Belsinspor 1-3 göktürkspor

Altındağ Akkışlaspor 6-1 Sungur FK

Yeşilhisar Belediyespor 3-0 Sarız Anadoluspor (Hükmen)

Cuma Uluçayspor 0-3 Develi Erciyesspor (Hükmen) - KAYSERİ