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Kayseri Şekerspor'da Erkan Demirel ile yollar ayrıldı

Kayseri Şekerspor'da Erkan Demirel ile yollar ayrıldı
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Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyon olarak BAL'a yükselen Kayseri Şekerspor, teknik sorumlu Erkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kayseri Şekerspor, antrenör Erkan Demirel ile yollarını ayırdı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak, Bölgesel Amatör Lig (BAL) çıkan Kayseri Şekerspor yeni sezon öncesi antrenör Erkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kayseri Şekerspor Kulübünden yapılan açıklamada, " Kayseri Şekerspor Kulübümüzün A Takım Teknik Sorumlusu Sayın Erkan Demirel ile karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu emek, katkı ve özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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