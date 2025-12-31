Haberler

Lider Şekerspor farklı kazandı
Güncelleme:
Kayseri Süper Amatör Küme 15. hafta maçında Kayseri Şekerspor, rakibi Amaratspor'u 6-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Golleri Bulut Akbaş, Çağrı Elgölgesi, Hakan Bahran, Yusuf Karaboğa (2) ve Cüneyt Turgut kaydetti.

Kayseri Süper Amatör küme 15. hafta maçında Şekerspor ile Amaratspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan müsabakada 6 gol atılırken, Şekerspor hanesine 3 puanı yazdırdı ve liderliğini sürdürdü. Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Bulut Akbaş, Çağrı Elgölgesi, Hakan Bahran, Yusuf Karaboğa (2) ve Cüneyt Turgut attı.

6-0'lık galibiyet ile 3 puanın sahibi olan Kayseri Şekerspor, 39 puanla zirvedeki yerini korudu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

