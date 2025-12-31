Lider Şekerspor farklı kazandı
Kayseri Süper Amatör Küme 15. hafta maçında Kayseri Şekerspor, rakibi Amaratspor'u 6-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Golleri Bulut Akbaş, Çağrı Elgölgesi, Hakan Bahran, Yusuf Karaboğa (2) ve Cüneyt Turgut kaydetti.
Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kayseri Şekerspor, rakibi Amaratspor'u 6-0 yendi.
Kayseri Süper Amatör küme 15. hafta maçında Şekerspor ile Amaratspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan müsabakada 6 gol atılırken, Şekerspor hanesine 3 puanı yazdırdı ve liderliğini sürdürdü. Yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Bulut Akbaş, Çağrı Elgölgesi, Hakan Bahran, Yusuf Karaboğa (2) ve Cüneyt Turgut attı.
6-0'lık galibiyet ile 3 puanın sahibi olan Kayseri Şekerspor, 39 puanla zirvedeki yerini korudu. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor